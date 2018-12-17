Datsun все же сделает кроссовер для России 

Одним из основополагающих направлений политики возрожденного бренда Datsun стало использование локальных платформ для своих моделей. Какая из них ляжет в основу нового кроссовера марки для России, пока неизвестно, но работы по его созданию уже ведутся.
Строго говоря, вседорожник в глобальной линейке марки уже есть. В начале нынешнего года Datsun представила проект под названием Cross — компактный кроссовер без полного привода, но с дорожным просветом, увеличенным до 200 мм. Его построили специально для рынка Индонезии на базе местного компактвэна Go+.
Не исключено, что именно его рыночная судьба заставила компанию задуматься о повторении эксперимента в российских условиях, хотя, по некоторым данным, идея эта обсуждается уже несколько лет. Как заявил в интервью изданию "Авторевю" управляющий директор компании "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Андрей Акифьев, проекту окончательно дали "зеленый свет".
Конкретных данных о кроссовере, впрочем, пока нет никаких, за исключением предварительных планов Datsun. По словам Акифьева, первая детальная информация будет оглашена только в следующем году. В 2019-м же, возможно, Datsun представит и первый прототип будущего вседорожника, причем, по слухам, стилистические решения его экстерьера позаимствуют как раз у индонезийского Datsun Cross.
Учитывая, что весь российский модельный ряд Datsun (а состоит он из двух моделей — седана и хэтчбека) основывается на тольяттинской "тележке", можно предположить, что и при разработке кроссовера фирма пойдет по аналогичному пути. В этом случае наиболее логичным "донором" для будущей новинки станет Lada Xray, так же, как и Datsun Cross, лишенный полного привода.