Datsun все же сделает кроссовер для России

Одним из основополагающих направлений политики возрожденного бренда Datsun стало использование локальных платформ для своих моделей. Какая из них ляжет в основу нового кроссовера марки для России, пока неизвестно, но работы по его созданию уже ведутся.

Строго говоря, вседорожник в глобальной линейке марки уже есть. В начале нынешнего года Datsun представила проект под названием Cross — компактный кроссовер без полного привода, но с дорожным просветом, увеличенным до 200 мм. Его построили специально для рынка Индонезии на базе местного компактвэна Go+.

Не исключено, что именно его рыночная судьба заставила компанию задуматься о повторении эксперимента в российских условиях, хотя, по некоторым данным, идея эта обсуждается уже несколько лет. Как заявил в интервью изданию "Авторевю" управляющий директор компании " Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" Андрей Акифьев , проекту окончательно дали "зеленый свет".

Конкретных данных о кроссовере, впрочем, пока нет никаких, за исключением предварительных планов Datsun. По словам Акифьева, первая детальная информация будет оглашена только в следующем году. В 2019-м же, возможно, Datsun представит и первый прототип будущего вседорожника, причем, по слухам, стилистические решения его экстерьера позаимствуют как раз у индонезийского Datsun Cross.