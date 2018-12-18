МВД предложило сверять номера запчастей на техосмотре автомобиля

В ведомстве разработали проект нормативного акта, по которому операторам буде запрещено проводить техосмотр без сверки регистрационных документов, сообщает РИА Новости

Это значит, что специалисты должны будут сопоставлять номера на кузове, кабине, раме и шасси с данными, содержащимися в регистрационных документах. В случае, если они не совпадут, автовладельцу придётся сначала внести изменения в паспорт технического а средства, а затем вернуться на станцию технического осмотра.

Кроме того, правоохранители потребовали, чтобы автолюбители сначала оплачивали услуги оператора, а потом проходили процедуру осмотра. В настоящее время документ проходит стадию публичного обсуждения.