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МВД предложило сверять номера запчастей на техосмотре автомобиля 

Рамблер + ещё 24 3 часа назад
Фото: Суть событий
В ведомстве разработали проект нормативного акта, по которому операторам буде запрещено проводить техосмотр без сверки регистрационных документов, сообщает РИА Новости.
Это значит, что специалисты должны будут сопоставлять номера на кузове, кабине, раме и шасси с данными, содержащимися в регистрационных документах. В случае, если они не совпадут, автовладельцу придётся сначала внести изменения в паспорт технического а средства, а затем вернуться на станцию технического осмотра.
Кроме того, правоохранители потребовали, чтобы автолюбители сначала оплачивали услуги оператора, а потом проходили процедуру осмотра. В настоящее время документ проходит стадию публичного обсуждения.
Ранее экс-глава ГИБДД МВД РФ Владимир Федоров поддержал инициативу депутатов Госдумы передать проведение техосмотров в ведение автоинспекторов. Он заявил, что россияне слишком привыкли покупать диагностические карты у страховых компаний, сообщает НСН. По словам Фёдорова, как только диагностикой займутся в ГИБДД, техническое состояние автомобилей на российских дорогах мгновенно улучшится, и, как следствие, снизится количество ДТП.
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