В ГИБДД предложили отодвинуть рекламные щиты от проезжей части

ГИБДД РФ хочет уменьшить нагрузку на водителей, отодвинув от проезжей части рекламные щиты, сообщил начальник отдела надзора Госавтоинспекции Леонид Ребриков.

Данное нововведение хотят внести в федеральный проект "Дорожные сети", который, в свою очередь, является частью национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Необходимо избавить водителя от информационного блефа, как говорят автоэксперты. Наличие многочисленной рекламы в непосредственной близости от дороги, от проезжей части, на наш взгляд, излишне нагружает водителя информацией. Поэтому мы полагаем, что нужно отодвинуть наружную рекламу от проезжей части", — пояснил Ребриков на семинаре по безопасности дорожного движения.

Он добавил, что данная мера направлена на минимизацию последствий ДТП. Как уточнил РИА Новости руководитель Научного центра безопасности дорожного движения ведомства Дмитрий Митрошин , пока данный вопрос находится в стадии обсуждения, конкретного предложения о расстоянии, на которое предлагают отодвинуть рекламные щиты, нет.

"Вопрос находится в стадии обсуждения, есть стандарт, которые регламентирует вопросы наружной рекламы на автомобильных дорогах, обсуждается вопрос об его изменении, пока никаких решений не принято", — подчеркнул Митрошин.

Согласно ГОСТу, где обозначены требования к наружной рекламе на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений, рекламные конструкции можно устанавливать только за пределами коридора безопасности — земельных участков, которые прилегают к проезжим частям.

В свою очередь, ширина коридора безопасности определяется от края проезжей части до ближайшей к нему точки горизонтальной проекции края рекламной конструкции и составляет 60 сантиметров в населенном пункте. При этом расстояние от рекламного щита до дорожного знака измеряется уже с помощью специальной формулы, которая включает в себя данные о ширине полосы движения, расстоянии от края проезжей части до ближайшей к нему точки рекламной конструкции, габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части, высоте уровня глаз водителя над уровнем проезжей части, остановочном пути авто.

Расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 квадратных метра, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 метров.