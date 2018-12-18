Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином

В интернете становится все популярнее видео блондинки, пытавшейся заправить электрокар Tesla Model S бензином в США. На кадры обратило внимание издание The Drive.

Изначально видео было опубликовано в субботу на Reddit. Но сейчас уже разошлось копиями по всей Сети. На кадрах видно, как блондинка ходит кругами вокруг автомобиля, не понимая, где расположен бензобак.

В какой-то момент внимание поклонницы Tesla привлекла крышка зарядного порта. Открыв ее, она активирует насос и пытается вставить его в зарядное устройство. Но, к счастью, насос блондинке не покорился, оставив ее в недоумении. Какое-то время она разглядывала зарядное устройство, не понимая, что с ним не так.

В конце концов, блондинка смирилась с тем, что не знает, как заправить автомобиль, и отправилась за смартфоном, вероятно, чтобы позвонить владельцу электрокара.

Пользователи заметили, что девушка могла стать жертвой розыгрыша. Многие искренне ей посочувствовали, заявив, что электромобилей даже в США еще так мало, что она, скорее всего, будет не последней, кто заедет с Tesla на заправку.