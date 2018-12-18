Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В интернете становится все популярнее видео блондинки, пытавшейся заправить электрокар Tesla Model S бензином в США. На кадры обратило внимание издание The Drive.
Изначально видео было опубликовано в субботу на Reddit. Но сейчас уже разошлось копиями по всей Сети. На кадрах видно, как блондинка ходит кругами вокруг автомобиля, не понимая, где расположен бензобак.
В какой-то момент внимание поклонницы Tesla привлекла крышка зарядного порта. Открыв ее, она активирует насос и пытается вставить его в зарядное устройство. Но, к счастью, насос блондинке не покорился, оставив ее в недоумении. Какое-то время она разглядывала зарядное устройство, не понимая, что с ним не так.
В конце концов, блондинка смирилась с тем, что не знает, как заправить автомобиль, и отправилась за смартфоном, вероятно, чтобы позвонить владельцу электрокара.
Пользователи заметили, что девушка могла стать жертвой розыгрыша. Многие искренне ей посочувствовали, заявив, что электромобилей даже в США еще так мало, что она, скорее всего, будет не последней, кто заедет с Tesla на заправку.
360tv.ru: последние новости
Российская компания представила спорткар за 440 тыс. евро Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире Более 40 тысяч Lada Vesta отзывают в России из‐за проблем с дисками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД предложила отодвинуть рекламные щиты
Северный дублер Кутузовского проспекта построят в течение двух лет
В Германии с начала года продали 70 «Буханок»
Представлен топ-5 китайских кроссоверов в РФ
Правительство изменит правила техосмотра3
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
00:25
Панин попал в ДТП в центре Москвы
ДТП
00:21
Массовое ДТП со «скорой»: шесть погибших
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение