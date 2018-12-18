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В Германии с начала года продали 70 «Буханок» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сотрудники аналитической организации подсчитали, что с начала текущего года на территории Германии было реализовано 70 автомобилей УАЗ-452 "Буханка".
В сравнении с прошлым отчетным годом, продажи отечественного автомобиля на немецком транспортном рынке выросли практически в два раза. Компания Made in Russia Gmbh на сегодняшний день является единственным импортером и продавцов ульяновских фургонов, а также микроавтобусов в Германии.
Больше половины машин реализовано в рамках действия программы trade in. То есть российские машины приобретались в обмен на подержанные немецкие модели с доплатой. В ходе исследований выяснено, что основными покупателями становятся доктора, юристы, инженеры и финансисты.
Причем в некоторых случаях покупателям приходится ждать, когда автомобиль будет привезен с завода по конкретному заказу. Начальная стоимость новой "Буханки" составляет 20 тысяч евро. Перед продажей каждый автомобиль в течении нескольких дней проходит специализированную подготовку. Машины проверяются на исправность всех деталей, уровень масла, герметизацию всех швов и так далее.
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