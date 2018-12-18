Как немцы избавляются от старых авто

Современное европейское законодательство, действующее на территории многих государств негативно относится к старым моделям машин.

Владельцам таких автомобилей приходится платить высокую сумму транспортного налога. Более того, за эксплуатацию самых старых экземпляров выписываются штрафы и санкции, вплоть до полного изъятия машин. Наиболее распространенными правила считаются в Германии.

Таким образом власти страны хотят стимулировать жителей к приобретению современных автомобилей, отвечающих основным стандартам качества и полному отказу от эксплуатации старых моделей.

Размер штрафа достигает до 2000 евро за оставленный без присмотра старый транспорт. Найденные машины отвозятся на утилизацию, при этом за транспортировку владельцам приходится доплатить ещё 100 евро.

Единственным положительным моментом для водителей становится тот факт, что каждая машина проверяется и при обнаружении исправных и рабочих деталей их отправят на модернизацию, а хозяин получит вознаграждение.