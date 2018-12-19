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Инженеры Renault приступили к тестам электрической версии Kwid 

Car.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Car.ru
Инженеры известной автомобильной компании Renault официально объявили о старте испытаний для электрической версии Kwid.
Впервые концепт электрического автомобиля был представлен осенью текущего года на парижском автосалоне. Созданная концептуальная модель Renault K-ZE привлекла к себе внимание автопроизводителей и заинтересованных водителей. За базу для производства модели взят городской автомобиль Kwid.
По предварительным данным выпуск машины назначен на следующий год. Испытываемый автомобиль полностью покрыт камуфляжной пленкой, которая скрывает внешность новинки. Более того, технические данные так же засекречены. Какой именно мотор будет установлен на машине не известно. Производители заявили только о том, что запас хода рассчитан более чем на 250 километров.
Руководители компании планируют, что автомобиль сможет завоевать должную популярность и востребованность среди большого количества покупателей, которые обращают свое внимание именно на "зелёные" версии машин.
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