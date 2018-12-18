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ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Car.ru
В недавнем времени «Группа ГАЗ» и Минпромторг РФ сообщили о том, что Правительство Нижегородской области подписало специнвест.
Суть контракта заключается в выпуске современных сверхэкономичных дизельных агрегатов новых моделей на заводе «ГАЗ». Также руководитель компании ранее заявлял о намерении вернуть в серийный выпуск автомобиль «Волга», но уже в том виде, который полюбился многим.
Заключенный договор имеет срок до 2028 года, его суть состоит в осуществлении совместных проектов с Volkswagen, а также выпуск дизельных двигателей на заводе «Группы ГАЗ», сборку легкового и грузового автотранспорта.
Скорее всего, ГАЗ будет выпускать не всем знакомый автомобиль «Волга», а прототип Volkswagen Caddy для российского рынка, который будет стоить в разы дешевле. Так заявил представитель компании о развитии в условиях подписанного договора.
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