В России создадут базу данных начинающих водителей

С 1 января все сведения о выпускниках автошколы должны будут заносить в федеральный реестр Рособрнадзора сообщает «Коммерсант». Информацию о начинающем водителе сможет изучить любой пользователь, зная фамилию, имя, отчество и номер свидетельства об окончании курсов.

Реестр был создан ещё в 2013 году для того, чтобы «ликвидировать оборот фальшивых документов об образовании». До сих пор сведения в него вносили только вузы и школы. В 2019 году эта обязанность коснётся и автошкол. За невыполнение требования федерального ведомства образовательным учреждениям грозит штраф в 5 тысяч рублей.

Предполагается, что такая база данных начинающих водителей в первую очередь будет полезна автоинспекторам , которые смогут проверить подлинность свидетельства об окончании курсов перед экзаменом в ГИБДД.

«Однако, если в базе его не окажется, это еще не означает, что свидетельство фальшивое — образовательная организация могла просто не внести сведения в систему, » — добавляют правоохранители.

Представители автошкол в целом положительно восприняли нововведение, пояснив, что это поможет очистить рынок от недобросовестных предпринимателей, которые выдают свидетельства об окончании водительских курсов, не имея на то государственной лицензии.