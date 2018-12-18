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В России создадут базу данных начинающих водителей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С 1 января все сведения о выпускниках автошколы должны будут заносить в федеральный реестр Рособрнадзора, сообщает «Коммерсант». Информацию о начинающем водителе сможет изучить любой пользователь, зная фамилию, имя, отчество и номер свидетельства об окончании курсов.
Реестр был создан ещё в 2013 году для того, чтобы «ликвидировать оборот фальшивых документов об образовании». До сих пор сведения в него вносили только вузы и школы. В 2019 году эта обязанность коснётся и автошкол. За невыполнение требования федерального ведомства образовательным учреждениям грозит штраф в 5 тысяч рублей.
Предполагается, что такая база данных начинающих водителей в первую очередь будет полезна автоинспекторам, которые смогут проверить подлинность свидетельства об окончании курсов перед экзаменом в ГИБДД.
«Однако, если в базе его не окажется, это еще не означает, что свидетельство фальшивое — образовательная организация могла просто не внести сведения в систему, » — добавляют правоохранители.
Представители автошкол в целом положительно восприняли нововведение, пояснив, что это поможет очистить рынок от недобросовестных предпринимателей, которые выдают свидетельства об окончании водительских курсов, не имея на то государственной лицензии.
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