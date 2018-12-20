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Знания водителей захотели повторно проверить при замене прав 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГИБДД рассмотрит идею о проверке водителей на знание ПДД раз в десять лет при замене прав. Об этом сообщает «Коммерсант».
О возможных нововведениях стало известно на четвертом ежегодном конгрессе автошкол, прошедшем 19 декабря. Директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков предложил ввести пересдачу «теории» при замене водительского удостоверения. Глава ГИБДД Михаил Черников назвал это «хорошей инициативой» и попросил ее «сформулировать».
При этом начальник ГИБДД отметил, что переэкзаменовка потребует больших ресурсов. По его мнению, проверку знаний ПДД стоит сделать добровольной. Согласившимся на новый экзамен водителям могут дать скидки на покупку полиса ОСАГО.
Среди других инициатив, которые обсуждались на конгрессе, — переход на электронные медицинские справки и ужесточение выдачи прав водителям автобусов.
Ранее Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила ГИБДД сократить количество заданий экзамена по вождению на площадке с шести до трех. При этом МААШ попросила увеличить минимальное время для проверки ученика в городе до 20 минут.
Сейчас на площадке автошколы нужно сдать шесть упражнений: остановка и начало движения на подъеме (эстакада, горка), повороты на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, змейка, заезд в гараж и параллельная парковка (оба маневра задним ходом). По задумке МААШ, в случае изменения правил ученик не будет знать, какие задания ему выпадут: он выполнит только три маневра, но выучит все.
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