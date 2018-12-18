Как изменятся цены ОСАГО в 2019 году

Центробанк России опубликовал проект тарифов ОСАГО на 2019 год. Ожидаемо увеличился тарифный коридор, позволяющий страховым компаниям в определенных пределах самостоятельно изменять цену автогражданки. Однако это не единственное важное изменение. Рассчитать стоимость обязательного страхования можно на калькуляторе ОСАГО.

Регулятор российского страхового рынка существенно изменил порядок расчета тарифа в зависимости от возраста и стажа водителя (коэффициент Квс). Если раньше всех водителей делили на четыре категории, то теперь таких категорий станет пятьдесят, что позволит максимально индивидуализировать стоимость обязательной автостраховки.

Базовые ставки

Изменение максимального и минимального значений базовых ставок стало ответом на просьбы страховых компаний о либерализации ценовой политики по автогражданке. Российские автостраховщики получат возможность большего маневра по тарифам в зависимости от убыточности конкретного населенного пункта или региона.

Если раньше тарифный коридор для легкового транспорта физических лиц определялся исходя из диапазона базовой ставки от 3 432 рублей до 4 118 рублей, то отныне данный диапазон расширен до значений от 2 746 рублей до 4 942 рублей.

Например, страховая компания терпит убытки по полисам ОСАГО для легкового транспорта в Мурманске. Раньше автостраховщик мог установить максимальную цену обязательной автостраховки для опытного водителя на автомобиле с двигателем мощностью до ста лошадиных сил в размере 9 512 рублей 58 копеек.

После введение новых тарифов максимальная цена автогражданки при тех же вводных данных составит 11 416 рублей 02 копейки.

Такой же принцип действует и при необходимости снижения цены полисов ОСАГО для определенного вида транспорта в конкретной местности. Страховая компания в таком случае просто применяет минимально возможное значение базовой ставки.

Сегодня большинство российских автостраховщиков применяет максимально возможный базовый тариф практически во всех регионах присутствия, поэтому увеличение тарифного коридора будет выгодно страховым компаниям, а не собственникам транспортных средств.

Возраст и стаж водителей

Опытные водители давно сетовали на несовершенство системы расчета цены полисов ОСАГО в плане возраста и стажа лиц, допущенных к управлению транспортом. Категорий было всего четыре:

стаж от 3 лет, возраст более 22 лет;

стаж от 3 лет, возраст менее 22 лет;

стаж менее 3 лет, возраст более 22 лет;

стаж менее 3 лет, возраст до 22 лет.

Водители старше двадцати двух лет со стажем от трех лет автоматически приравнивались к водителям со стажем в пять, десять, пятнадцать лет, что многие бывалые автомобилисты считали ошибкой. Теперь при расчете цены обязательной автостраховки будут действовать поправочные коэффициенты для пятидесяти категорий в зависимости от возраста и стажа водителя.

Возрастные группы поделены на семь частей:

от 16 лет до 21 года;

от 22 до 24 лет;

от 25 до 29 лет;

от 30 до 34 лет;

от 35 до 39 лет;

от 40 до 49 лет;

старше 49 лет.

Каждая из групп при определении тарифа соотносится с фактическим стажем водителя. Уровень опытности определяется исходя из следующих интервалов стажа:

без стажа;

1 год;

2 года;

от 3 до 4 лет;

от 5 до 6 лет;

от 7 до 9 лет;

от 10 до 14 лет;

более 14 лет.

Кроме того, самые опытные водители получат скидку. Новичками же придется доплачивать больше чем прежде: для них поправочный коэффициент увеличен с 1,8 до 1,87. Такой же коэффициент будет применяться при заключении физическим лицом договора ОСАГО с неограниченным перечнем водителей.

Когда заработают новые тарифы?

Сейчас обновленное тарифное руководство по ОСАГО рассматривают специалисты Министерства финансов . Если они не найдут никаких нарушений в предложенной Центробанком редакции, то документ вступит в силу через десять дней с момента опубликования.

В любом случае до одобрения тарифного руководства специалистами Минфина, говорить о его практическом применении не приходится. Скорее всего, новые базовые ставки введут уже в 2019 году.