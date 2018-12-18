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АвтоВАЗ получит прибыль впервые за 10 лет 

Авторамблер + ещё 2 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Гендиректор ГК "Ростех" рассказал, сколько российский автопроизводитель заработает в 2018 году.
В интервью газете "Ведомости" глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о том, что по итогам этого года заработок компании составит "порядка 5-6 млрд рублей". Это будет первая чистая прибыль для АвтоВАЗа, полученная с 2008 года.
По словам Чемезова, у автопроизводителя "обширная инвестпрограмма", а потому логично было бы направить полученные миллиарды на ее финансирование. При этом он подчеркнул, что "решение о выплате дивидендов будут принимать акционеры".
Напомним, с января по сентябрь чистая прибыль АвтоВАЗа составила 5,4 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года компания показала убыток в размере 4,5 млрд рублей.
Как сообщал "Авторамблер", ранее автопроизводитель объяснял улучшение финансовых показателей в течение 2018 года ростом продаж на внутреннем рынке, увеличившимися экспортными поставками и мероприятиями по сокращению издержек.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по ноябрь текущего года на российском рынке было продано свыше 324,79 тыс. новых автомобилей Lada. Доля бренда в общем объеме продаж за этот период достигла показателя в 20%, что на 0,5% больше, чем за 11 месяцев 2017 года.
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