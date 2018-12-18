АвтоВАЗ получит прибыль впервые за 10 лет

Гендиректор ГК "Ростех" рассказал, сколько российский автопроизводитель заработает в 2018 году.

По словам Чемезова, у автопроизводителя "обширная инвестпрограмма", а потому логично было бы направить полученные миллиарды на ее финансирование. При этом он подчеркнул, что "решение о выплате дивидендов будут принимать акционеры".

Напомним, с января по сентябрь чистая прибыль АвтоВАЗа составила 5,4 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года компания показала убыток в размере 4,5 млрд рублей.

Как сообщал "Авторамблер", ранее автопроизводитель объяснял улучшение финансовых показателей в течение 2018 года ростом продаж на внутреннем рынке, увеличившимися экспортными поставками и мероприятиями по сокращению издержек.