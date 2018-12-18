Jaguar Land Rover научит двери открываться автоматически

Основной принцип работы данной технологии, заключается в безключевом открытии дверей автомобиля.

Водитель просто подходит к своему автомобилю, датчики движения фиксируют приближение владельца автосредства и моментально открывают ему дверь. Уже происходят первые тестирования на внедорожниках серии Range Rover Sport.

В первую очередь, технология рассчитана на инвалидов, имеющих ограничения в здоровье. Это поможет сильнее адаптировать дорожные средства для всех слоёв населения, дав возможность большой категории лиц возможность управлять дорожным средством.

Вторым фактором являются водители, которым приходится переносить тяжёлые предметы — кресла для детей, бытовую технику или иные вещи. Подобная технология раннее наблюдалась на багажниках, которые открывались лёгким взмахом ноги. Теперь, водители или пассажиры могут открывать и закрывать двери с помощью кнопки, над головой.

Датчики контролируют наличие столбов, заборов и машин, не позволяя ударяться о поверхности. Технология так же блокирует двери, когда водитель отходит на определенную дистанцию от машины.