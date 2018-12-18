Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дороги в Москве опустеют 31 декабря 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Количество автомобилей на столичных дорогах начнет снижаться с вечера 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"По прогнозам, основной пик загруженности придется на 24-28 декабря. При этом количество автомобилей пойдет на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений", — сообщил представитель центра, передает Агентство "Москва".
В ЦОДД также отметили, что из-за предновогоднего ажиотажа в последние две недели декабря в столице традиционно возрастает число автомобилистов. Уже сейчас загрузка дорог днем достигает шести-семи баллов. В связи с этим столичным водителям советуют пользоваться городским транспортом или сдвинуть поездки на личном автомобиле на внепиковые часы — после 21 часа.
Ранее специалисты ЦОДД уже сообщали, что в Москве начинаются новогодние заторы. Как считают эксперты, в предновогодние дни автомобилей на дорогах становится значительно больше, так как в столицу за подарками приедут покупатели и из других регионов.
По оценке экспертов, в среднем в такие дни по городу колесит более 3,5 миллионов машин в сутки. Самой напряженной станет вся следующая неделя.
Москва24: последние новости
В МВД предложили изменить правила техосмотра Забудьте о правах: водителям разрешат ездить без бумажных документов Определены самые надежные автомобили в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Peugeot и Citroen отзывают в России почти 3 тыс. машин
Audi выпустит очень маленький и недорогой аналог E-Tron
Зимние шины: сопротивление не бесполезно2
Цена на парковку распугала москвичей13
Ford построил конуру с системой активного шумоподавления
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение