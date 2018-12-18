Audi выпустит очень маленький и недорогой аналог E-Tron

Компания Audi уже готовится к выводу на рынок очередной модели из линейки e-tron. По слухам, безымянный пока вседорожник рискует стать самым доступным и, следовательно, самым популярным электромобилем марки.

В линейке Audi кроссовер расположится между традиционными моделями Q2 и Q3, утверждает издание Autocar. Технических подробностей пока мало, но известно, что разработка новинки основывается на архитектуре MEB, созданной концерном Volkswagen для собственных электрокаров — и прежде всего, для семейства ID.

Не исключено, что и силовой агрегат, подготовленный VW для серийного электрохэтча Neo, будут устанавливать на кроссовер Audi — в этом случае будущая новинка получит мощность около 170 л.с. и запас хода примерно в 500 км. А вот экстерьер и интерьер у нового кроссовера будут собственными. Шеф-стилист Audi Марк Лихте заявил изданию, что во внешности будущей новинки уже активно используются решения, продемонстрированные публике на недавнем концепте e-tron GT. Кроссовер получит, к примеру, аналогичную подоконную линию, решетку радиатора и воздухозаборники такой же формы.

Предположительно, использование архитектуры, унифицированной с линейкой массовых электрокаров VW, снизит расходы Audi на разработку и организацию производства компактного электрокроссовера. Соответственно, компания сможет опустить и цену для покупателей: по предварительным данным, стоимость кроссовера будет начинаться с отметки в 35 000 евро.

Концептуальный прототип новинки Audi обещает представить в начале 2019 года, а серийное производство организовать к 2020-му.