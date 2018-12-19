Собчак раскритиковали за пост о парковке в Москве

Журналистка Ксения Собчак в Instagram поддержала повышенную плату за парковку в центре Москвы и столкнулась с критикой интернет-пользователей.

Собчак написала, что жители центра столицы поддерживают такие меры, так как им надоели объезжающие пробки машины под окнами. Она рассказала о своей подруге, которая платит налог на недвижимость в 75 тысяч рублей за год, но при этом «дышит гадостью от миллиона машин». Эта женщина выступила за повышение стоимости парковки центре и за платный въезд в центр.

«Так что я призываю слышать всех. <…> Давайте помнить-Москва действительно не резиновая, и к сожалению только ограничительные меры сработают», — заявила журналистка.

Пользователи обвинили Собчак в «буржуйстве».

«Эх, Ксения Анатольевна! Вот так по-вашему нужно решать эту проблему? Попахивает элементарным социальным расслоением общества. Но вам то это удобно. Правда?» — отметила @kat3448 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Вы Явно *** [обнаглели] с подругой своей! <…> Во время [президентской] компании таких постов не было, -все для народа! А теперь буржуйская кровь снова дала о себе знать! У меня негодование!» — заявила @ka_tyu.

Также интернет-пользователи напомнили, что сама Собчак — не коренная москвичка, и посоветовали ей вернуться в Санкт-Петербург.

«Действительно, Москва не резиновая. Поэтому люди родом из Питера — должны уехать в Питер», — написала @mi.ra657.

«Ксения, «Москва не резиновая»! Начните освобождение с себя — *** [езжайте] в Питер) Жительница центра г. Москва», — призвала @valerycheri.

Подруге Собчак комментаторы посоветовали переехать в деревню, где чистый воздух и нет пробок.