Peugeot и Citroen отзывают в России почти 3 тыс. машин

Компания ООО " Пежо Ситроен Рус", официальный представитель производителей Peugeot и Citroen в РФ, отзывает 2,895 тыс. автомобилей из-за некоторых возможных проблем, в том числе со стояночным тормозом и молдингом задних дверей. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстандарта.

В частности, отзыву подлежат 1,85 тыс. автомобилей марок Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 , реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является коррозия оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах. Эти детали используются при затягивании стояночного тормоза, эффективность которого в результате может со временем снижаться", — говорится в сообщении.

Также на транспортных средствах будет выполнена проверка на наличие коррозии и, при необходимости, ремонт или замена двух задних тормозных суппортов для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.

Кроме того, как сообщил Росстандарт, отзыву подлежат 693 Citroen C4 Sedan, реализованных с октября 2016 года по июль 2017 года, из-за несоответствия минимального радиуса молдингов фиксированных стекол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида требованиям сертификации.

На транспортных средствах будет выполнена замена фиксированных стекол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида (при наличии).

Вместе с тем, еще 216 Citroen C3 Aircross, реализованных с марта по ноябрь 2018 года, отозваны из-за установки функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности водителя, которая не соответствует техническим требованиям. На автомобилях будет выполнена переустановка функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.

Также 136 автомобилей марок Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, реализованных с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года, отозваны из-за того, что деталь внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта может со временем перестать выполнять свою функцию. На этих автомобилях будет выполнена замена двух задних тормозных суппортов для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев, указал Росстандарт.