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GM-АвтоВАЗ готовит рестайлинг Chevrolet Niva 

Автовести + ещё 1 5 часов назад
Фото: Автовести
Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ собирается выпустить на рынок обновленную Chevrolet Niva, главным изменением в которой станет дизайн. Об этом сообщает "АвтоРевю" со ссылкой на президента СП Ромуальда Рытвински. Внешность нынешней "Шнивы" решено переработать, чтобы в обозримом будущем удержать стабильный спрос на отечественный внедорожник на нынешнем уровне. Предварительно, Niva в ее текущем виде с небольшими доработками будет выпускаться еще, как минимум, 2 года.
Интересно, что никаких технический изменений в конструкцию автомобиля вносить в будущем не планируется. Топ-менеджер уточняет, что у GM-АвтоВАЗ не хватит ресурсов для обновления внешности и конструктива, поэтому решено остановиться только на дизайне. насколько глубоко преобразится экстерьер Niva, пока неизвестно.
Что касается существующей Chevrolet Niva, то производитель намерен несколько обогатить базовую комплектацию — в ней появятся отсутствующие сейчас водительская подушка безопасности и ABS. Кроме того, на Chevrolet Niva начнут устанавливать обязательную сейчас "тревожную кнопку" Эра-Глонасс, а также улучшат шумоизоляцию.
Между тем, на ветерана российского рынка все еще находится немало покупателей. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года Chevrolet Niva даже вошла в Топ-20 самых популярных автомобилей России — пусть и на 19-м месте. За нынешний год производителю удалось реализовать 25 723 машины, и пусть это на 7% меньше, чем в прошлом году, результат выглядит достаточно уверенным.
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