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Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина 

Lenta.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний. Слова чиновника приводит «Интерфакс».
Он признал, что правительство проведет проверку подобных сообщений, хотя, по его мнению, это может быть лишь очередным оправданием повышения цен для продавцов. Подобные угрозы Козак считает беспочвенными.
«Мы слышим их, анализируем это. Понятно, что здесь рыночные механизмы ценообразования на топливо, это коммерческие сделки между компаниями и производителями нефтепродуктов. Не далее чем сегодня поставлена задача ФОИВам проанализировать, насколько все эти угрозы не голословны, а основаны на конкретных фактах», — заверил вице-премьер.
Козак также отметил, что власти намерены вычислить, сколько в структуре цен на продукты занимает транспортировка, а в стоимости самой перевозки — цена на топливо. Он уверен, что реагировать на все подобные угрозы правительство не должно, так как единственный выход из подобной ситуации — введение государственного регулирования цен на все.
«А это недопустимо, мы уже пережили достаточно длительный период такой истории и знаем, к чему это привело», — заявил чиновник.
Вице-премьер настаивает, что реальных поводов для опасений нет, по его словам, рисков, вызванных налоговым маневром или договоренностями с нефтяниками, в правительстве не видят.
«Пока опасения выглядят беспочвенными. Мы не ожидаем — благодаря тем мерам, которые были приняты правительством и с точки зрения механизмов сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо», — утверждает Козак.
18 декабря стало известно, что из-за роста цен на бензин для транспортных компаний цены на продукты вырастут в среднем на восемь процентов.
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