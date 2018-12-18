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Mitsubishi не планирует создание электромобилей 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Автопроизводитель Mitsubishi заявил о том, что не планирует в скором будущем выпуск электромобилей.
Такие данные предоставил директор японского автогиганта. По его словам компания намерена развиваться в разработке гибридных модификаций, даже не смотря на большой опыт работы с электрокарами, данную область они обойдут стороной.
Ранее было заявлено о выпуске электромобиля Mitsubishi i-MiEV, даже такой успех не привел компанию к тому, чтобы частично переквалифицироваться на электро производство.
Mitsubishi планирует и дальше развиваться в сфере гибридных и бензиновых разработках. Что составит неплохую конкуренцию на автомобильном рынке, ведь автомобили данной марки пользуются большим успехом.
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