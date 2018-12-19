Похитители элитных иномарок предстанут перед судом

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении этнической преступной группировки, занимавшейся похищением дорогих иномарок премиум класса. Перед судом в подмосковной Балашихе 19 декабря 2018 года предстанут 18 человек.

В число обвиняемых входят четверо работников лизинговых компаний и двое бывших сотрудников ГИБДД . Последние не являлись членами группировки, поэтому им предъявлены обвинения только в мошенничестве.

В 2015-2016 годах злоумышленники похищали в Подмосковье новые элитные иномарки из автосалонов, обманывая сотрудников лизинговых компаний. Эти автомобили они продавали иностранцам и вывозили за пределы России. Ущерб, нанесённый действиями преступников, превышает 40 млн рублей.

Некоторое время назад один из участников группировки опубликовал в интернете видеоролик, назвав его «Салман и „капуста“. В нем он хвастался заработанными преступным путем средствами и дорогим смартфоном, заявляя, что может себе позволить „раскидываться“ деньгами.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, расследование дела было затруднено тем, что обвиняемые применяли средства конспирации, имели поддельные документы и использовали подставные фирмы. Кроме того, большинство преступников, будучи выходцами из других регионов России, проживали на территории Московского региона без временной регистрации.

В общей сложности в состав группы входили 30 человек. Трое из них были осуждены ранее. Еще девять преступников находятся в бегах.