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Похитители элитных иномарок предстанут перед судом 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении этнической преступной группировки, занимавшейся похищением дорогих иномарок премиум класса. Перед судом в подмосковной Балашихе 19 декабря 2018 года предстанут 18 человек.
В число обвиняемых входят четверо работников лизинговых компаний и двое бывших сотрудников ГИБДД. Последние не являлись членами группировки, поэтому им предъявлены обвинения только в мошенничестве.
В 2015-2016 годах злоумышленники похищали в Подмосковье новые элитные иномарки из автосалонов, обманывая сотрудников лизинговых компаний. Эти автомобили они продавали иностранцам и вывозили за пределы России. Ущерб, нанесённый действиями преступников, превышает 40 млн рублей.
Некоторое время назад один из участников группировки опубликовал в интернете видеоролик, назвав его «Салман и „капуста“. В нем он хвастался заработанными преступным путем средствами и дорогим смартфоном, заявляя, что может себе позволить „раскидываться“ деньгами.
По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, расследование дела было затруднено тем, что обвиняемые применяли средства конспирации, имели поддельные документы и использовали подставные фирмы. Кроме того, большинство преступников, будучи выходцами из других регионов России, проживали на территории Московского региона без временной регистрации.
В общей сложности в состав группы входили 30 человек. Трое из них были осуждены ранее. Еще девять преступников находятся в бегах.
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