Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГАЗ прокомментировал сообщения о возрождении производства «Волги» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
"Группа ГАЗ" опровергла информацию о возвращении легендарной "Волги" на конвейер Горьковского автозавода, сообщает РГ.
По данным издания, создание подобной модели не предполагается в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с правительством России.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Группа ГАЗ", Правительство Нижегородской области и Минпромторг подписали инвестконтракт на серийное производство новых моделей автомобилей, которые получат название "Волга", а также сверхэкономичных дизельных двигателей до 2028 года.
Последние новости
Умер артист Олег Мартьянов Поклонская резко высказалась о резолюции ООН по Крыму У берегов Чукотки заметили редчайшее существо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Jaguar I-Pace: старт продаж и цены в России
GM усовершенствовала прототип Chevrolet Captiva 2019
Dongfeng анонсировал новинки для России
Собчак разозлила постом про парковку в Москве
Школьник на Prado устроил гонки с полицией3
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости
00:35
К автомобилистам обратились с предупреждением
Автоновости Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение