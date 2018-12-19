"Группа ГАЗ" опровергла информацию о возвращении легендарной "Волги" на конвейер Горьковского автозавода, сообщает РГ.
По данным издания, создание подобной модели не предполагается в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с правительством России.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Группа ГАЗ", Правительство Нижегородской области и Минпромторг подписали инвестконтракт на серийное производство новых моделей автомобилей, которые получат название "Волга", а также сверхэкономичных дизельных двигателей до 2028 года.