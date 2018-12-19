Dongfeng анонсировал две новинки для России

Компания Dongfeng, продающая в России автомобили под брендом DFM, провела в Москве специальное мероприятие. На нем гостям показали два кроссовера, которые в 2019 году должны поступить к дилерам в нашей стране.

DFM AX4 относится к самому компактному сегменту. Его длина составляет всего 4195 миллиметров. Машина, разумеется, исключительно переднеприводная. Везет ее бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 117 л.с. Правда, дизайн кроссовера слишком вычурный и неоднозначный. Понравится ли такой покупателям?

В качестве компенсации модель готова предложить интересную комплектацию. В топовой версии значатся фоновая подсветка салона с восемью оттенками, шесть подушек безопасности, навигация с большим дисплеем, система доступа в салон без ключа и даже — система автоматического торможения.

DFM 580 куда более крупный SUV. У него от бампера до бампера 4680 миллиметров, а в салоне можно установить три ряда сидений. Но привод и тут только передний. Для модели предусмотрен выбор из трех силовых установок. Атмосферник 1.8 (132 л.с.) сочетается с 5-ступенчатой механикой, турбомотор 1.5 (145 л.с.) — с 6-ступенчатой «ручкой» или вариатором.

Даже в максимально упакованной версии у DFM 580 почему-то всего четыре подушки безопасности. Зато есть система кругового обзора, навигация, электроприводы передних сидений и даже штатный видеорегистратор.

Стоимость обеих машин пока неизвестна, равно как и дата начала продаж. Отметим, что марка DFM по итогам 11 месяцев 2018 года находится в нижней части статистики продаж. Ее результат — всего 1280 проданных автомобилей. Впрочем, это сразу на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.