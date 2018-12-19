Страховщики назвали самые угоняемые в России модели автомобилей

В период с января по сентябрь 2018 года Hyundai Solaris и Toyota Camry стали наиболее часто угоняемыми автомобилями на территории России — об этом говорит статистика таких страховых компаний, как «Росгосстрах» , «МАКС», «РЕСО-Гарантия» и « Ренессанс страхование ».

По словам представителя компании «МАКС» можно проследить четкую взаимосвязь между популярностью модели на потребительском рынке и частотой угона этих автомобилей. Злоумышленникам выгоднее красть востребованные модели машин, чтобы их можно было быстрее сбыть за хорошую цену.

В столице России наиболее угоняемыми моделями стали Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4 , а в Санкт-Петербурге угонщики обращают особое внимание на автомобили марки Hyundai, особенно на модель Santa Fe.

Если сравнивать этот список с прошлогодним отчетом страховых компаний, то «вкусовые предпочтения» угонщиков существенно не изменились.