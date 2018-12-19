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Страховщики назвали самые угоняемые в России модели автомобилей 

Car.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Car.ru
В период с января по сентябрь 2018 года Hyundai Solaris и Toyota Camry стали наиболее часто угоняемыми автомобилями на территории России — об этом говорит статистика таких страховых компаний, как «Росгосстрах», «МАКС», «РЕСО-Гарантия» и «Ренессанс страхование».
Помимо указанных моделей, в ТОП-рейтинг вошли такие автомобили, как Toyota Land Cruiser, Ford Focus и Kia Rio. Засветились в рейтинги и отечественные модели, например, УАЗ Patriot и ВАЗ 2121.
По словам представителя компании «МАКС» можно проследить четкую взаимосвязь между популярностью модели на потребительском рынке и частотой угона этих автомобилей. Злоумышленникам выгоднее красть востребованные модели машин, чтобы их можно было быстрее сбыть за хорошую цену.
В столице России наиболее угоняемыми моделями стали Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4, а в Санкт-Петербурге угонщики обращают особое внимание на автомобили марки Hyundai, особенно на модель Santa Fe.
Если сравнивать этот список с прошлогодним отчетом страховых компаний, то «вкусовые предпочтения» угонщиков существенно не изменились.
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