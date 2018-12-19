Названо самое угоняемое авто в России

Самые угоняемые в России автомобили — « Тойота Камри» и «Хендай Солярис». Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные крупных страховых компаний.

«Камри» — лидер по угонам в январе-сентябре 2018 года в статистике компаний «Росгосстрах» и МАКС и один из лидеров — «РЕСО-Гарантии» и «Ренессанс страхования». «Солярис» стал вторым по числу упоминаний в рейтингах.

Кроме этих машинах, в них часто фигурируют « Киа Рио», «Форд Фокус» и «Тойота Ленд Крузер».

«Прослеживается прямая зависимость от объемов продаж», — отметил представитель компании МАКС Евгений Попков.

В Москве чаще других машин угоняют «Тойоты», но не «Камри», а «РАВ 4» и «Ленд Крузер», в Санкт-Петербурге — «Хендай Санта Фе», в других регионах — «Тойота РАВ 4», «Киа Рио» и «Хендай Солярис».