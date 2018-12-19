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Названо самое угоняемое авто в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самые угоняемые в России автомобили — «Тойота Камри» и «Хендай Солярис». Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные крупных страховых компаний.
«Камри» — лидер по угонам в январе-сентябре 2018 года в статистике компаний «Росгосстрах» и МАКС и один из лидеров — «РЕСО-Гарантии» и «Ренессанс страхования». «Солярис» стал вторым по числу упоминаний в рейтингах.
Кроме этих машинах, в них часто фигурируют «Киа Рио», «Форд Фокус» и «Тойота Ленд Крузер».
«Прослеживается прямая зависимость от объемов продаж», — отметил представитель компании МАКС Евгений Попков.
В Москве чаще других машин угоняют «Тойоты», но не «Камри», а «РАВ 4» и «Ленд Крузер», в Санкт-Петербурге — «Хендай Санта Фе», в других регионах — «Тойота РАВ 4», «Киа Рио» и «Хендай Солярис».
Управляющий директор «Ренессанс страхования» Сергей Демидов отметил, что за последние три года количество угонов машин в Петербурге и Москве упало — на 20% и в полтора раза соответственно. В регионах оно «более-менее стабильно».
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