CNBC: Ford отзывает более 870 тыс. автомобилей из-за проблем с компонентами двигателя

Автомобилестроительная корпорация Ford отзывает около 874 тыс. автомобилей в Северной Америке из-за неисправности, связанной с блоком цилиндров двигателя. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC.

Отзыву подлежат пикапы Ford F-150 2015-2019 модельных годов, а также еще несколько моделей, включая пикапы F-250 и F-350 Super Duty.

Как отмечается, автопроизводитель обнаружил, что соединительные элементы для подключения нагревателя блока цилиндров двигателя могут быть подвержены коррозии, что потенциально может вызвать воспламенение. Ford сообщил регуляторам в США о том, что компании известно о как минимум трех случаях воспламенения двигателей из-за указанного дефекта.

Всего отзыву подлежат около 410 тыс. автомобилей в США и 464 тыс. — в Канаде. Компания обязуется устранить дефекты бесплатно.

В октябре Ford отозвала около 1,5 млн автомобилей в Северной Америке из-за неисправности с топливной системой.