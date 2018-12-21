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CNBC: Ford отзывает более 870 тыс. автомобилей из-за проблем с компонентами двигателя 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Автомобилестроительная корпорация Ford отзывает около 874 тыс. автомобилей в Северной Америке из-за неисправности, связанной с блоком цилиндров двигателя. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNBC.
Отзыву подлежат пикапы Ford F-150 2015-2019 модельных годов, а также еще несколько моделей, включая пикапы F-250 и F-350 Super Duty.
Как отмечается, автопроизводитель обнаружил, что соединительные элементы для подключения нагревателя блока цилиндров двигателя могут быть подвержены коррозии, что потенциально может вызвать воспламенение. Ford сообщил регуляторам в США о том, что компании известно о как минимум трех случаях воспламенения двигателей из-за указанного дефекта.
Всего отзыву подлежат около 410 тыс. автомобилей в США и 464 тыс. — в Канаде. Компания обязуется устранить дефекты бесплатно.
В октябре Ford отозвала около 1,5 млн автомобилей в Северной Америке из-за неисправности с топливной системой.
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Автоновости , Ford
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