Электрокроссовер Jaguar I-Pace: старт продаж и цены в России

Компания Jaguar Land Rover , наконец, открыла российские продажи полностью электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Уникальный для рынка автомобиль имеет внушительный запас хода в 470 км, но что еще интереснее — невероятный для обычных машин межсервисный интервал в 34 000 км!

Продажи электрического Jaguar I-Pace в России официально стартуют уже 20 декабря 2018 года, причем живые автомобили уже есть у дилеров британской марки. Кроссовер предлагается сразу в нескольких комплектациях — S, SE и HSE, а также имеет особое исполнение First Edition. Стартовая стоимость "убийцы Tesla " оказалась немалой и составляет 5 825 000 рублей. Версия First Edition — от 7 353 000 рублей.

Самое интересное, что электрокар не требует столь же частого техобслуживания, как традиционные автомобили с ДВС. Заявленный для I-Pace межсервисный интервал составляет аж 2 года или 34 000 км. Есть еще один нюанс: компания Jaguar предлагает приобрести сервисный пакет, который покрывает все затраты на регламентные работы и сервис I-Pace в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 км. Начальная цена Jaguar I-Pace с такой опцией составляет уже 6 107 000 рублей.

В стандартной комплектации S уже присутствуют LED-оптика, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система Touch Pro Duo с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и навигацией, а также многое другое.

Судя по информации на официальном сайте Jaguar, в наличии у дилеров присутствуют автомобили стоимостью от 6 809 000 рублей и выше.

Отметим, что Jaguar I-Pace имеет более чем адекватный запас хода на одной зарядке. Литий-ионная батарея емкостью 90 кВт/ч обеспечивает кроссоверу дальнобойность на уровне до 470 км по измерительному циклу WLTP, хотя в реальных российских условиях будет, конечно, поменьше. Заявленное время зарядки от скоростного 100-киловаттного терминала от 0 до 80% составляет 40 мин. Если подключаться к обычной домашней розетке, то это время увеличивается до 10 часов и более.

Пара электромоторов обеспечивают I-Pace мощность в 400 л.с. и крутящий момент на уровне 696 Нм. Разгон до 100 км/ч у электрического кроссовера занимает 4,8 секунды.