Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»

Компания Toyota дала послушать звук рядной «шестерки» в новой «Супре», а также объяснила, почему выбор пал именно на агрегат BMW . Этот мотор разработан для 3 серии, Z4 и Supra, а также соответствует экологическому стандарту Евро-6.

По словам главного инженера проекта Supra Тетсуи Тада, рядный шестицилиндровый двигатель выбрали потому, что для поклонников модели именно такой агрегат ассоциируется с «Супрой». Сотрудничество с BMW продиктовано лишь финансовой стороной вопроса, так как самостоятельно разработать мотор для спорткара очень дорого. Особенно учитывая его ограниченный тираж.

Позаимствованный у BMW мотор настраивали инженеры Toyota. Его отдача составляет более 300 лошадиных сил — точные цифры будут известны после премьеры. Помимо двигателя, от Z4 новой Supra досталось шасси и восьмидиапазонный «автомат». Они тоже получили отличающиеся от автомобиля-донора настройки.

Публичный дебют Toyota Supra нового поколения состоится на автосалоне в Детройте после Нового года. Первый экземпляр спорткупе продадут на аукционе Barrett-Jackson, а вырученные средства передадут на благотворительность. От вице-президента европейского офиса Тoyota Геральда Килманна стало известно, что по цене Supra будет значительно отличаться от купе GT 86.