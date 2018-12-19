Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota дала послушать двигатель новой «Супры» 

Motor.ru + ещё 5 4 часа назад
Компания Toyota дала послушать звук рядной «шестерки» в новой «Супре», а также объяснила, почему выбор пал именно на агрегат BMW. Этот мотор разработан для 3 серии, Z4 и Supra, а также соответствует экологическому стандарту Евро-6.
По словам главного инженера проекта Supra Тетсуи Тада, рядный шестицилиндровый двигатель выбрали потому, что для поклонников модели именно такой агрегат ассоциируется с «Супрой». Сотрудничество с BMW продиктовано лишь финансовой стороной вопроса, так как самостоятельно разработать мотор для спорткара очень дорого. Особенно учитывая его ограниченный тираж.
Базовые версии новой Toyota Supra оснастят двухлитровыми «турбочетверками», которые на соплатформенном BMW Z4 выдают 197 и 258 лошадиных сил.
Позаимствованный у BMW мотор настраивали инженеры Toyota. Его отдача составляет более 300 лошадиных сил — точные цифры будут известны после премьеры. Помимо двигателя, от Z4 новой Supra досталось шасси и восьмидиапазонный «автомат». Они тоже получили отличающиеся от автомобиля-донора настройки.
Публичный дебют Toyota Supra нового поколения состоится на автосалоне в Детройте после Нового года. Первый экземпляр спорткупе продадут на аукционе Barrett-Jackson, а вырученные средства передадут на благотворительность. От вице-президента европейского офиса Тoyota Геральда Килманна стало известно, что по цене Supra будет значительно отличаться от купе GT 86.
Motor.ru: последние новости
Кроссовер Porsche Macan получил золотой интерьер Jaguar Land Rover разработал систему автоматического открывания дверей Первый экземпляр новой Toyota Supra продадут на аукционе
Комментарии2
Автоновости , Видео , Toyota Supra , BMW , BMW Z4 , Toyota
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезное ДТП произошло в Подмосковье
Названы самые угоняемые автомобили в России
19 человек пострадал в ДТП с автобусом в Барнауле
Кроссовер Porsche Macan получил золотой интерьер
Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным4
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение