Кроссовер Porsche Macan получил золотой интерьер

Ателье Carlex Design представило проект тюнинга кроссовера Porsche Macan . В польской компании доработали интерьер автомобиля, добавив элементы из золота.

До России добрался обновленный Porsche Macan S Большая часть интерьера «Макана» обшита светло-кремовой кожей. Черной алькантарой отделаны стойки, верхние части дверей и потолок, а из розового золота выполнены элементы на руле, передней панели и центральной консоли, на дверях, рычаге коробки передач и даже площадке для отдыха левой ноги.

До этого в Carlex Design перешили салон родстера Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, выпускавшегося в конце 1960-х. Для автомобиля подготовили коричневую кожу со специальной грубой прострочкой, сундук для вещей за передними креслами и особое отделение с предметами для пикника в багажнике.

Одним из последних масштабных проектов фирмы стала постройка трехосного пикапа Mercedes-Benz X-Class с кузовом из углепластика. Автомобиль оснастили заниженной подвеской, парой лебедок и спортивными креслами в салоне.