СМИ: суд постановил освободить под залог бывшего члена руководства Nissan Келли

Токийский окружной суд отклонил во вторник апелляцию прокуратуры и окончательно утвердил постановление об освобождении бывшего члена совета директоров корпорации Nissan Грега Келли под уже внесенный залог в размере 70 млн иен (около $636 тыс.) в соответствии с просьбой его адвокатов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Келли после освобождения под залог обязан находиться в Японии в определенной квартире, его передвижения по стране ограничены, запрещены контакты с сотрудниками Nissan и выезд за рубеж. В то же время проходящий с ним по одному делу бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон остается за решеткой. В минувшую пятницу уже в тюрьме он был опять арестован Токийской прокуратурой по новому подозрению в том, что в качестве руководителя Nissan мог переложить на эту компанию свои личные потери от финансовых операций на сумму свыше 1,8 млрд иен (более $16 млн).

Таким шагом, как полагают адвокаты Карлоса Гона, прокуратура пытается помешать его освобождению под залог. Теперь бывший глава франко-японского альянса останется в заключении по меньшей мере до 1 января.

Карлос Гон и Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенной ему суммы в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу арестованным уже предъявлено обвинение.

Затем 10 декабря они были повторно арестованы уже в заключении по новому подозрению в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в период с 2015 по 2017 год.

Карлос Гон и Грег Келли свою вину не признают. В западной печати сейчас заметна критика действий Токийской прокуратуры, которая уже более месяца держит арестованных в заключении и в соответствии с японской практикой не допускает к допросам их адвокатов.