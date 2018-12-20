Denso раскрыла секреты новой технологии для Lexus ES

Представители производственной компании Denso раскрыли подробности современной технологии, разработанной для обновленных моделей Lexus ES

Электронный блок управления предназначен для цифровых зеркал заднего вида, расположенных сбоку. Новая система позволяет улучшить обзорность для водителей, а так же обеспечить высокую безопасность. Наиболее эффективной технология считается в плохую погоду, когда видимость в стандартных зеркалах практически отсутствует.

В систему включены камеры кругового обзора, электронный блок управления и современные сенсорные дисплеи. Программа получая данные с различных датчиков автомобиля способна самостоятельно их распознавать и предоставлять водителям нужную информацию. Работа дисплеев непосредственно связана с включением поворотников, а так же при перемещение рычага передач на заднюю передачу.

Данные с видеокамер контролируются программой, позволяя водителю видеть запись в режиме реального времени. Созданная программа значительно упрощает процедуру контроля за важными показателями и данными, которые должен учитывать водитель.