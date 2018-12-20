Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серийный KIA Teluride представят в январе в Детройте 

Allroader.ru 8 часов назад
Фото: Allroader.ru
Одной из новинок предстоящего автосалона в Детройте станет полноразмерный корейский внедорожник KIA Teluride в серийном кузове. Концепт-версия модели впервые был продемонстрирован еще в 2016 году, а осенью 2018 в Нью-Йорке был представлен предсерийный прототип во внедорожном обвесе.
Судя по рекламному ролику, опубликованному корейским брендом, нью-йоркский вариант лишится всех эксцентричных «прибамбасов» и в таком виде отправится на сборочный конвейер. Изменения в салоне сводятся только к набору используемых материалов, в то время как форма и расположение основных элементов остаются
О технических данных практически ничего не известно. Инсайдеры полагают, что внедорожник станет обладателем 295-сильного 3.8-литрового "атмосферника", заимствованного от соплатформенного Hyundai Palisade. Базовые версии будут иметь привод на переднюю пару колес, а более продвинутые варианты уже полноприводное шасси.
Серийное производство модели будет налажено в Соединенных Штатах, а продажи на местном рынке начнутся в марте-мае 2019 года. Позднее модель попадет и в другие страны. В числе прочего ждут KIA Teluride и в России, где автомобиль станет заменой для устаревшего рамного KIA Mohave. Начальный ценник авто в нашей стране должен оказаться выше 2.5 миллионов рублей.
Allroader.ru: последние новости
Как изменятся цены ОСАГО в 2019 году Chevrolet Niva обойдется рестайлингом и проживет еще 2 года Audi SQ2 обзавелся европейским ценником
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Kia Mohave
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lexus LS 2019: японский император
Chery готовит два новых кроссовера для России1
Honda подготовила «вседорожный» Civic
Камеры установят на 10 000 ж/д переездов
Путин объяснил рост цен на бензин6
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
00:31
Любителям не оплачивать парковку приготовили «сюрприз»
Автоновости
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение