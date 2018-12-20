In the story that starts with a concept to redefine the premium SUV, discover the inspiration behind the all-new Telluride from the designers themselves. #KiaTelluride pic.twitter.com/dRG4bv7xVh— Kia Motors America (@Kia) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

Судя по рекламному ролику, опубликованному корейским брендом, нью-йоркский вариант лишится всех эксцентричных «прибамбасов» и в таком виде отправится на сборочный конвейер. Изменения в салоне сводятся только к набору используемых материалов, в то время как форма и расположение основных элементов остаются