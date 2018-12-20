Одной из новинок предстоящего автосалона в Детройте станет полноразмерный корейский внедорожник KIA Teluride в серийном кузове. Концепт-версия модели впервые был продемонстрирован еще в 2016 году, а осенью 2018 в Нью-Йорке был представлен предсерийный прототип во внедорожном обвесе.
Судя по рекламному ролику, опубликованному корейским брендом, нью-йоркский вариант лишится всех эксцентричных «прибамбасов» и в таком виде отправится на сборочный конвейер. Изменения в салоне сводятся только к набору используемых материалов, в то время как форма и расположение основных элементов остаются
In the story that starts with a concept to redefine the premium SUV, discover the inspiration behind the all-new Telluride from the designers themselves. #KiaTelluride pic.twitter.com/dRG4bv7xVh— Kia Motors America (@Kia) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨
О технических данных практически ничего не известно. Инсайдеры полагают, что внедорожник станет обладателем 295-сильного 3.8-литрового "атмосферника", заимствованного от соплатформенного Hyundai Palisade. Базовые версии будут иметь привод на переднюю пару колес, а более продвинутые варианты уже полноприводное шасси.
Серийное производство модели будет налажено в Соединенных Штатах, а продажи на местном рынке начнутся в марте-мае 2019 года. Позднее модель попадет и в другие страны. В числе прочего ждут KIA Teluride и в России, где автомобиль станет заменой для устаревшего рамного KIA Mohave. Начальный ценник авто в нашей стране должен оказаться выше 2.5 миллионов рублей.