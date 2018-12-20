Aurus начал принимать заказы на российский люксовый седан Senat

Компания «Авилон» , которая является дилером люксовых автомобильных брендов, начала принимать авансовые платежи на покупку седана Aurus Senat — стоимость аванса составляет 1,5 миллиона рублей, сообщает Autostat.ru.

Однако ни сроки поставок, ни цены с комплектациями автомобилей в договоре не названы. Предварительно, официальную стоимость Aurus Senat назовут в январе (скорее всего, она будет в районе 10 миллионов), а первые поставки машин клиентам начнутся летом 2019 года.

Aurus является российской маркой люксовых автомобилей, которые отныне составляют, в том числе, президентский автопарк. Модель Senat оснащается бензиновым мотором V8 с турбонаддувом обьемом 4,4 литра, развивающим 598 лошадиных сил. При этом бензиновому мотору помогает еще и электрический на 40 лошадок, а работает силовая установка в паре с 9-ступенчатым автоматом.

Все автомобили Senat предлагаются только с полным приводом, а их салон отличается отделкой из высококачественных материалов. Выпускать автомобиль планируют ограниченными партиями до 150 единиц в год, а с 2021 году обьем производства должен вырасти до 5 тысяч единиц.