Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин объяснил рост цен на бензин 

Рамблер + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство страны не допустит значительного роста цен на топливо. По его словам, бензин подорожает от силы на 1-1,5%.
Удорожание топлива президент связал с увеличением НДС. Налог в России с 1 января будет повышен с 18 до 20%.
По словам Путина, стоимость российского бензина напрямую связана с ценами на нефть на мировых рынках. Правительство страны вовремя приняло меры и далее будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы не допустить резких скачков цен на отечественных АЗС.
В этом, по мнению президента, заключается отличие поведения российских политиков от их французских коллег.
«Там пошли сознательно, а здесь борются с этим! Хоть это ручное управление, но оно работает», — резюмировал российский лидер.
Путин также отметил, что повышение цен на топливо во Франции послужило толчком для несанкционированных акций, которые «вылились в недовольство ситуацией в стране в целом».
Комментарии6
Автоновости , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lexus LS 2019: японский император
Chery готовит два новых кроссовера для России1
Honda подготовила «вседорожный» Civic
Камеры установят на 10 000 ж/д переездов
Как наладить «эмоциональную коммуникацию» водителя и машины
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
00:31
Любителям не оплачивать парковку приготовили «сюрприз»
Автоновости
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение