Путин объяснил рост цен на бензин

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство страны не допустит значительного роста цен на топливо. По его словам, бензин подорожает от силы на 1-1,5%.

Удорожание топлива президент связал с увеличением НДС. Налог в России с 1 января будет повышен с 18 до 20%.

По словам Путина, стоимость российского бензина напрямую связана с ценами на нефть на мировых рынках. Правительство страны вовремя приняло меры и далее будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы не допустить резких скачков цен на отечественных АЗС.

В этом, по мнению президента, заключается отличие поведения российских политиков от их французских коллег.

«Там пошли сознательно, а здесь борются с этим! Хоть это ручное управление, но оно работает», — резюмировал российский лидер.

Путин также отметил, что повышение цен на топливо во Франции послужило толчком для несанкционированных акций, которые «вылились в недовольство ситуацией в стране в целом».