Штрафующие камеры должны быть установлены на 10 000 ж/д переездов

На сегодняшний день на территории нашей страны насчитывается всего 128 оборудованных комплексами фотовидеофиксации пересечений атвомобильных дорог и железнодорожных переездов.

Государственной думе России пришли к единому мнению о том, что в ближайшее время количество специализированных комплексов должно увеличится до 10 000 единиц. Более того, в финальном варианте документа появились нововведения, касающиеся оборудования переездов.

Установленные системы должны иметь возможность самостоятельно выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения. При это власти пришли к единому мнению о том, что устанавливать камеры на пересечениях с частными дорогами и магистралями «необщего» пользования не нужно.

В начале следующего года появятся конкретные требования, которые непосредственно будут оговаривать оборудование переездов. Разработанный документ появится впервые.