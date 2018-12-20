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Штрафующие камеры должны быть установлены на 10 000 ж/д переездов 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
На сегодняшний день на территории нашей страны насчитывается всего 128 оборудованных комплексами фотовидеофиксации пересечений атвомобильных дорог и железнодорожных переездов.
В Государственной думе России пришли к единому мнению о том, что в ближайшее время количество специализированных комплексов должно увеличится до 10 000 единиц. Более того, в финальном варианте документа появились нововведения, касающиеся оборудования переездов.
Установленные системы должны иметь возможность самостоятельно выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения. При это власти пришли к единому мнению о том, что устанавливать камеры на пересечениях с частными дорогами и магистралями «необщего» пользования не нужно.
В начале следующего года появятся конкретные требования, которые непосредственно будут оговаривать оборудование переездов. Разработанный документ появится впервые.
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