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Honda подготовила «вседорожный» Civic 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Honda представит на автосалоне в Токио концепт Civic Versatilist, который идеологически схож с Ford Focus Active. Он представляет собой хэтчбек с увеличенным дорожным просветом, ориентированный на жителей городов, ведущих активный образ жизни и иногда выезжающих на природу.
Помимо увеличенного клиренса, утилитарный Civic получил новый защитный пластиковый обвес по кругу и необычные аэродинамические элементы — на передних дверях можно заметить небольшие «крылышки». Информации по технической начинке нет. Вероятно, она появится после премьеры концепта на автосалоне.
Еще одной токийской новинкой Honda станет кей-кар S660 Neo Classic Racer. Машина построена на базе S660 с заводским обвесом Neo Classic, а ее внешность вдохновлена гоночным Honda S500. Среди доработок: расширители арок на болтах, более агрессивное оформление передней части, зеркала заднего вида на крыльях и кожаная застежка капота.
Кроме того, японский производитель покажет «семейный автомобиль будущего». Это прототип Well, в основе которого лежит минивэн StepWGN.
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Автоновости , Honda S500 , Ford Focus , Honda
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