Honda подготовила «вседорожный» Civic

Компания Honda представит на автосалоне в Токио концепт Civic Versatilist, который идеологически схож с Ford Focus Active. Он представляет собой хэтчбек с увеличенным дорожным просветом, ориентированный на жителей городов, ведущих активный образ жизни и иногда выезжающих на природу.

Помимо увеличенного клиренса, утилитарный Civic получил новый защитный пластиковый обвес по кругу и необычные аэродинамические элементы — на передних дверях можно заметить небольшие «крылышки». Информации по технической начинке нет. Вероятно, она появится после премьеры концепта на автосалоне.

Еще одной токийской новинкой Honda станет кей-кар S660 Neo Classic Racer. Машина построена на базе S660 с заводским обвесом Neo Classic, а ее внешность вдохновлена гоночным Honda S500 . Среди доработок: расширители арок на болтах, более агрессивное оформление передней части, зеркала заднего вида на крыльях и кожаная застежка капота.

Кроме того, японский производитель покажет «семейный автомобиль будущего». Это прототип Well, в основе которого лежит минивэн StepWGN.