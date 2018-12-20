Chery готовит два новых кроссовера для России

Российский офис китайской компании Chery рассказал о двух новых "паркетниках", которые появятся в нашей стране в 2019 году. Названы и примерные сроки начала продаж.

В 2019 году Chery планирует расширить модельный ряд компактным кроссовером Tiggo 4 и флагманским Tiggo 7. В Китае Tiggo 4 продается под индексом Tiggo 5x и осенью этого года там была презентована обновленная версия, которую и планируют вывести на российский рынок.

Tiggo 4 и Tiggo 7 построены на платформе T1X, которая базируются на технологиях Jaguar Land Rover и Qoros. По сравнению с другими моделями на аналогичных колесных базах, автомобили на платформе T1X более просторны как в передней, так и в задней части салона, обладают большим клиренсом, а также увеличенными углами въезда и съезда. Ширина колесной базы T1X варьируется от 2 560 до 2 800 мм, дорожный просвет — от 145 до 190 мм.

Моторная гамма для России пока не озвучивается, но в Китае автомобили оснащаются 1,5-литровой "турбочетверкой" на 147 л.с. и 210 Нм в паре с "роботом" или 6-ступенчатой МКПП.

Согласно планам компании, продажи флагманского кроссовера Tiggo 7 начнутся в первом квартале, а кроссовер Tiggo 4 появится у дилеров ближе к лету.