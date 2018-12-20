Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chery готовит два новых кроссовера для России 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Chery
Российский офис китайской компании Chery рассказал о двух новых "паркетниках", которые появятся в нашей стране в 2019 году. Названы и примерные сроки начала продаж.
В 2019 году Chery планирует расширить модельный ряд компактным кроссовером Tiggo 4 и флагманским Tiggo 7. В Китае Tiggo 4 продается под индексом Tiggo 5x и осенью этого года там была презентована обновленная версия, которую и планируют вывести на российский рынок.
Tiggo 4 и Tiggo 7 построены на платформе T1X, которая базируются на технологиях Jaguar Land Rover и Qoros. По сравнению с другими моделями на аналогичных колесных базах, автомобили на платформе T1X более просторны как в передней, так и в задней части салона, обладают большим клиренсом, а также увеличенными углами въезда и съезда. Ширина колесной базы T1X варьируется от 2 560 до 2 800 мм, дорожный просвет — от 145 до 190 мм.
Chery Tiggo 7 создан на основе концепта TX Concept, а Tiggo 4 выполнен по мотивам концепта Chery β — оба выпущены под руководством дизайнера Джеймса Хоупа, ранее работавшего в Ford Motor, Daimler-Chrysler, General Motors.
Моторная гамма для России пока не озвучивается, но в Китае автомобили оснащаются 1,5-литровой "турбочетверкой" на 147 л.с. и 210 Нм в паре с "роботом" или 6-ступенчатой МКПП.
Согласно планам компании, продажи флагманского кроссовера Tiggo 7 начнутся в первом квартале, а кроссовер Tiggo 4 появится у дилеров ближе к лету.
Автовести: последние новости
Водителей могут обязать регулярно пересдавать экзамен Электрокроссовер Jaguar I-Pace: старт продаж и цены в России ГАЗ рассказал, вернется ли "Волга" на конвейер
Комментарии1
Автоновости , Chery Tiggo 7 , Chery , Jaguar , Rover , Chery Tiggo , Land Rover , General Motors , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Lexus LS 2019: японский император
Honda подготовила «вседорожный» Civic
Камеры установят на 10 000 ж/д переездов
Путин объяснил рост цен на бензин6
Как наладить «эмоциональную коммуникацию» водителя и машины
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
00:31
Любителям не оплачивать парковку приготовили «сюрприз»
Автоновости
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
01:16
Наезд школьницы на гаишника попал на видео
ДТП
00:58
Россиянам разрешат ездить на машинах без документов
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение