Chery готовит два новых кроссовера для России 

Российский офис китайской компании Chery рассказал о двух новых "паркетниках", которые появятся в нашей стране в 2019 году. Названы и примерные сроки начала продаж.
В 2019 году Chery планирует расширить модельный ряд компактным кроссовером Tiggo 4 и флагманским Tiggo 7. В Китае Tiggo 4 продается под индексом Tiggo 5x и осенью этого года там была презентована обновленная версия, которую и планируют вывести на российский рынок.
Tiggo 4 и Tiggo 7 построены на платформе T1X, которая базируются на технологиях Jaguar Land Rover и Qoros. По сравнению с другими моделями на аналогичных колесных базах, автомобили на платформе T1X более просторны как в передней, так и в задней части салона, обладают большим клиренсом, а также увеличенными углами въезда и съезда. Ширина колесной базы T1X варьируется от 2 560 до 2 800 мм, дорожный просвет — от 145 до 190 мм.
Chery Tiggo 7 создан на основе концепта TX Concept, а Tiggo 4 выполнен по мотивам концепта Chery β — оба выпущены под руководством дизайнера Джеймса Хоупа, ранее работавшего в Ford Motor, Daimler-Chrysler, General Motors.
Моторная гамма для России пока не озвучивается, но в Китае автомобили оснащаются 1,5-литровой "турбочетверкой" на 147 л.с. и 210 Нм в паре с "роботом" или 6-ступенчатой МКПП.
Согласно планам компании, продажи флагманского кроссовера Tiggo 7 начнутся в первом квартале, а кроссовер Tiggo 4 появится у дилеров ближе к лету.