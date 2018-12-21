В МВД призвали уполномочить полицейских вскрывать автомобили

Речь идет о ситуациях, в которых существует угроза для жизни людей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, документ подразумевает наделение полицейских полномочиями для вскрытия автомобилей, если существует угроза жизни людям.

В частности, речь идет о ситуациях, если человеку в транспортном средстве необходима медицинская помощь, либо в машине был оставлен младенец.

«Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее преступление», — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве призвали дополнить закон в части разъяснение прав личностям, которые подозреваются в преступлении. Кроме того, предлагается позволить полицейским проникать в жилые или иные помещения с целью задержания подозреваемых в преступлении, даже если хозяева помещения отсутствует на месте.

В МВД подчеркнули, что благодаря принятию законопроекта может качественно возрасти правовой потенциал деятельности полиции.

Вместе с тем полицейские могут получить право досматривать граждан если существует подозрение о том, что они скрывают украденные предметы, либо же если свободный оборот провозимых ими грузов запрещен или ограничен.