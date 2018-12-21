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«Красивые» номера для автомобиля в России можно будет купить официально 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
За такую услугу автовладельцу придется заплатить.
Возможно скоро российские автолюбители смогут самостоятельно выбирать номера для своих автомобилей. Такое заявление в беседе с радио «Звезда» сделал замначальника ГУОБДД МВД РФ, генерал-майор Владимир Кузин, отметив, что за эту услугу придется заплатить.
«Минэкономразвития и МВД будут прорабатывать вопросы, связанные с возможностью не просто выдачи в порядке возрастания регзнака, т.е. что тебе попадет, а то что тебе нравится, но для этого нужно будет заплатить», — сообщил полицейский.
Ранее сообщалось, что с 2019 года ГИБДД будет только присваивать регистрационные номера транспортным средствам, а изготавливать регистрационные знаки будут частные компании.
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