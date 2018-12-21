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Новый Ford Focus появится в России не скоро 

Motor.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Новый Ford Focus появится в России не раньше 2020 года. Однако сборка модели на заводе во Всеволожске, где сейчас выпускают машины третьего поколения, до сих пор не подтверждена, и «Фокус» через пару лет может уйти с российского рынка.
«Авторевю» сообщает, что российская Ford Sollers до сих пор официально не озвучила сроки появления нового «Фокуса» на нашем рынке. По данным издания, сборка автомобилей третьего поколения на заводе компании будет продолжена вплоть до 2020 года. Не исключено, что после этого модель покинет российский рынок. Причина — снижение спроса на легковые автомобили сегмента C и C+.
Еще одна из причин задержки выхода Ford Focus на российский рынок — трехцилиндровые двигатели. Пример — кроссовер EcoSport, который после обновления получил базовый 1,5-литровый «атмосферник», но спрос на модель по-прежнему остается низким.
Линейка двигателей Ford Focus четвертого поколения состоит из бензиновых турбомоторов семейства EcoBoost и дизелей EcoBlue. Трехцилиндровые агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра могут отключать один цилиндр при малых нагрузках и доступны в различных степенях форсировки: 85, 100 и 125 сил для литрового, 150 и 182 силы для 1,5-литрового мотора. Китайские и турецкие «Фокусы» оснащаются таким же мотором, как и EcoSport.
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Автоновости , Ford Focus , Sollers , Ford , Авторевю
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