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Итальянцы построят вседорожный универсал Audi A8 allroad 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Кузовное ателье Castagna из Милана показало тизер своего нового проекта — универсала Audi A8 allroad. Вседорожник построен на базе растянутого седана предыдущего поколения, оснащенного полным приводом и 6,3-литровым двигателем W12.
Подробностей об автомобиле не сообщается. В конструкции кузова используется алюминий и углепластик, с помощью которого, вероятно, нарастили заднюю часть кузова и крышу. Точно так же поступило ателье Qwest, когда превращало в универсал лифтбек Tesla Model S. На «Ауди» существенной переделке подверглась и донорская крышка багажника. После доработок вседорожный A8 будет напоминать машины семейства Allroad, с пластиковым защитным обвесом по кругу и рейлингами.
Под капотом Audi A8 Allroad установлен 6,3-литровый атмосферный W12 мощностью 500 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Тяга передается на все колеса через восьмидиапазонный «автомат». С места до «сотни» обычный Audi A8 L W12 способен разгоняться за 4,7 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.
Самый большой серийный универсал семейства allroad — Audi A6 allroad quattro — доступен в России по цене 4 390 000 рублей. Вседорожник предлагается с бензиновым турбомотором 3.0 TFSI (333 силы, 440 Нм момента) и семиступенчатым «роботом» S tronic. До «сотни» универсал разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.
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Автоновости , Audi A6 , Tesla , Audi A8 , Audi
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