МВД: полицейским надо разрешить вскрывать машины

МВД России предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили «в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность». Кроме того, предлагается позволить сотрудникам полиции право вскрывать автомобили, в которых находятся преступники. Наконец, в законопроекте предлагается изменить правила личного досмотра — чтобы полиция могла досмотреть подозреваемого в краже.

Министерство внутренних дел России предлагает внести изменения в закон «О полиции». Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно одной из поправок, полицейским хотят предоставить право вскрывать автомобили для спасения людей или задержания преступников.

«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление», — говорится в законопроекте.

Кроме того, в разрешающем списке указано извлечение совершившего дорожно-транспортное происшествие или нарушившего правила дорожного движения пьяного водителя, в случае угрозы теракта или расследования обстоятельств несчастного случая, передает НСН. В МВД полагают, что данные изменения позволят повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от преступлений.

Кроме того, в предложенном МВД законопроекте есть пункт, касающийся личного досмотра граждан. Предполагается, что сотрудники полиции смогут проводить досмотр в случае, если у них есть подозрения в совершении человеком кражи.

Как сообщает ФАН, в настоящее время полицейские, согласно закону «О полиции», имеют право провести личный досмотр гражданина, их вещей, транспортных средств при наличии информации о том, что у человека при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и запрещенные вещества.

Наконец, предлагается дополнить закон «О полиции» нормой, благодаря которой полицейские смогут проникать в жилые и прочие помещения, а также на земельные участки для задержания преступников — в том числе, и разыскиваемых.

Это уже не первая инициатива МВД касательно транспортных средств, предложенная за декабр 2018 года. Неделей ранее МВД России предложило запретить прохождение технического осмотра для транспортных средств, номера компонентов которых не совпадают с указанными в документах. Схожие правила содержались в предыдущей редакции правил техосмотра (ТО), но не были четко прописаны.

«Целью предлагаемого регулирования является исключения допуска к проведению технического осмотра транспортного средства, номера компонентов которого не соответствуют данным, указанным в документах, его идентифицирующих», — говорится в пояснительной записке.

Изменения ожидают 11-й пункт правил ТО. Оператор должен идентифицировать номера кузова, рамы, кабины, шасси и других компонентов автомобиля и сверить их с данными в документах на транспортное средство. Если номера не совпадают, то оператор отказывает заявителю в техосмотре.

Кроме того, оператор должен внести запись об обнаруженных несоответствиях в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО).

Стоит напомнить, что диагностические карты ТО будут переведены в электронный вид. Процедура техосмотра будет фиксироваться на видеокамеру, данные будут передаваться в «облачное хранилище» Дорожно-постовой службы. Госконтроль за операторами ТО будет передан в ГИБДД

Госдуме считают, что отсутствие контроля со стороны государства приводит к тому, что автомобилисты покупают диагностические карты, а не проходят ТО добросовестно.

Ранее ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все замучены и запутаны» поправками в ПДД. М Мораторий касается лишь МВД — изменения в правила смогут вносить и Минтранс , и правительство РФ . «Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», — отметил Митрошин.

В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Некоторые автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в ПДД.