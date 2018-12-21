Стали известны российские цены на новый Ranger Rover Evoque

Компания Jaguar Land Rover анонсировала цены на новый Ranger Rover Evoque. Начальная стоимость кроссовера составит 2 929 000 рублей, что на 256 тысяч рублей дороже машины прошлого поколения. Предзаказы на новинку начнут принимать с начала января 2019 года, а у дилеров Evoque появится в апреле.

В базовую комплектацию нового Range Rover Evoque войдет предпусковой подогреватель двигателя, подогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал. Кроме того, кроссовер будет оснащаться функцией дистанционного управления дверьми и климатической установкой со смартфона, мультимедийной системой Touch Pro с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, светодиодными фарами и селектором режимов движения Terrain Response 2.

Цены на новый Range Rover Evoque

Комплектация Цена (рублей)

Standard 2 929 000 S 3 337 000 SE 3 746 000 R-Dynamic S 3 471 000 R-Dynamic SE 3 881 000 R-Dynamic HSE 4 318 000 First Edition 4 637 000 Стандартными электронными системами безопасности для Range Rover Evoque второго поколения станет функция предупреждения о выезде за пределы полосы движения, система удержания в полосе, контроля усталости водителя и автономного экстренного торможения.

На мировой рынок новый Evoque выйдет с семью силовыми агрегатами. Это бензиновые и дизельные «четверки» семейства Ingenium объемом 2,0 литра. Отдача бензиновых моторов составит 200, 250 и 300 сил, а дизельных — 150, 180 или 240 сил. Причем топовый дизель в Россию поставлять не будут. Все двигатели сочетаются с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом.