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ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей 

News.ru 2 часа назад
Фото: news.ru
ГИБДД не планирует перепроверять знания Правил дорожного движения у россиян раз в десять лет при замене водительских удостоверений. Этот вопрос только обсуждается в профессиональном сообществе, однако предпосылок для изменения регламента нет, заявили в ведомстве.
Там отметили, что проведение экзамена может быть целесообразным, однако речь в таком случае моет идти исключительно в добровольном порядке его прохождения и на безвозмездной основе".
«Госавтоинспекция МВД России также считает, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры в подразделениях ГИБДД, и, соответственно, изменений в законодательство не планирует», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Предложение о переэкзаменовке, как ранее сообщал News.ru, озвучили представители российских автошкол на ежегодном конгрессе. Они аргументировали это тем, что уровень знаний ПДД в стране катастрофически снижается, а это негативно сказывается на безопасности дорожного движения. В ГИБДД назвали идею «хорошей инициативой».
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Комментарии2
Автоновости , ГИБДД , РИА Новости
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