Транспортный комплекс Москвы рекомендовал водителям отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

Столичным водителям рекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада и гололедицы, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«По данным МЧС сегодня в городе ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах гололедица. Настоятельно рекомендуем пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.

В информационном центре отметили, что если нет возможности оставить машину, в таких погодных условиях водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее портал News.ru сообщил, что 22 и 23 декабря в Москве ожидается незначительное потепление и снегопад. Кроме того, 23 декабря возможна метель.