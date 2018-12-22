Зачем зимой в России лучше парковаться задним ходом

«Автовзгляд». Специалисты рассказали, почему российским автолюбителям, выполняя зимой перпендикулярную парковку, лучше всего сдавать задним ходом, сообщает

О том, что машина, сдающая задним ходом, более манёвренная, прекрасно знают опытные водители. Однако именно так эксперты советуют начинающим автолюбителям заезжать на перпендикулярную парковку в условиях российской зимы.

Во-первых, ставить автомобиль задней частью к стене или бордюру, необходимо для того, чтобы обеспечить доступ к моторному отсеку. Если машина не заведётся, всегда есть возможность «прикурить». В противном случае автомобиль приходится толкать вручную или буксировать.

Во-вторых, зимой, когда на окнах замерзает конденсат, многие водители не тратят много времени на очистку заднего стекла, и предпочитают выезжать на дорогу «вслепую». Поэтому, парковка задним ходом, предпочтительнее из соображений безопасности.