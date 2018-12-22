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Как купить авто по «старой» цене 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Единственный способ купить автомобиль по цене, не учитывающей возросший НДС, купить его до роста налога. Об этом пишет «Лайф».
Издание отмечает, что с января автомобили в России могут подорожать на 7-10% из-за намеченного на 1 января роста налога на добавленную стоимость, а также падения курса рубля и других причин.
Поэтому единственным способом купить машину по цене, в которую не заложен рост НДС, является покупка до 1 января.
Тем, кто все же не успеет этого сделать, издание дало несколько популярных советов по максимально выгодному приобретению авто.
Им следует отказываться от опций, которые попытаются навязать сотрудники дилерского центра, но поинтересоваться у них о полагающихся покупателям скидках и подарках.
Сэкономить можно и купив не новую, а подержанную машину. Например, пятилетний кроссовер Toyota RAV4 за 800-900 тысяч вместо новой «Лады Весты» за 810 тысяч.
Наконец, стоит помнить, что щедрее других бывают дилеры люксовых машин — BMW, Audi, Lexus, Infiniti, Mercedes и так далее.
Комментарии1
Автоновости , Audi , BMW , Lexus , Lada Vesta , Lada , Toyota , Toyota RAV4
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