Как купить авто по «старой» цене

Единственный способ купить автомобиль по цене, не учитывающей возросший НДС, купить его до роста налога. Об этом пишет «Лайф».

Издание отмечает, что с января автомобили в России могут подорожать на 7-10% из-за намеченного на 1 января роста налога на добавленную стоимость, а также падения курса рубля и других причин.

Поэтому единственным способом купить машину по цене, в которую не заложен рост НДС, является покупка до 1 января.

Тем, кто все же не успеет этого сделать, издание дало несколько популярных советов по максимально выгодному приобретению авто.

Им следует отказываться от опций, которые попытаются навязать сотрудники дилерского центра, но поинтересоваться у них о полагающихся покупателям скидках и подарках.

Сэкономить можно и купив не новую, а подержанную машину. Например, пятилетний кроссовер Toyota RAV4 за 800-900 тысяч вместо новой « Лады Весты » за 810 тысяч.