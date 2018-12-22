Видео: Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге

Дорогое Мироздание, как бы мы не сомневались в его существовании и всемогуществе, всё-таки за всеми нами приглядывает и за все наши поступки и проступки справедливо воздает. Не сразу, конечно — пять-десять-двадцать пять лет между поступком и "ответкой" в масштабах вечности не срок — но всегда крепко, с размаху и от души. А то, что иной человек не всегда улавливает причинно-следственные связи между брошенным мимо урны окурком в мае и упавшей в феврале на голову сосулькой, так это не от большого ума.

В этом видео связь "деяние-воздание" видна невооруженным глазом: по дороге в Южное Бутово дерзкий водитель черного Kia Sportage не захотел стоять, как все, в медленно ползущей пробке, а махнул по разделительной полосе. Да не учел ни глубину снежного покрова, ни разрушительную силу негативной кармы: не дерзи в Южном Бутово, обгоняя пробку на своем внедорожнике.

Десятки водителей, мимо которых он промчался, лихо вздымая снежные буруны, произнесли, кто вслух, а кто мысленно, заветное слово — и готово! В соответствии с суровыми законами Южного Бутово, "ответка" прилетела почти мгновенно: метров через 100 иномарка кувыркнулась вверх колесами в припорошенную снегом яму. Сам водитель-обочечник, по предварительным данным, сильно не пострадал.

Если верить неофициальным данным метеорологов, уровень злорадства в этом районе столицы на короткий промежуток времени достиг максимального "красного" уровня, но уже через 10-15 минут вернулся к в норму. Новый год все-таки на носу, добрее надо быть.