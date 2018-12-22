Lamborghini работает над инновационной моделью

Новый проект от Lamborghini пока не получил имени и носит заводскую приставку LB48H.

Отличительной особенностью автомобиля станет то, что он получит способность светиться в темноте. Конструкторы не раскрывают своих уловок, поэтому эксперты выдвигают различные догадки.

Среди них — использование краски со специальным составом. Кроме того, существуют версии об использовании дополнительных элементов оптики или светоотражающих элементов на кузове.

Известно, что прототип уже был представлен на закрытом показе. Однако все его участники пока хранят молчание.

Есть вероятность того, что новая модель от итальянского бренда может стать гибридной. К традиционному двигателю V12 прибавят еще 2 электромотора.

Что же касается дизайна, то вполне возможно заимствование внешних элементов от прототипа Terzo Millennio. Как бы там ни было, вся информация об автомобиле будет рассекречена в 2019 году.