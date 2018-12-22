Лишенная пожизненно прав 22-летняя стритрейсерша в микроблоге призвала читателей соблюдать ПДД
«Никогда не знаешь как обернётся твоя жизнь, особенно жизнь после ДТП. Можно бесконечно выяснять кто виноват, а кто прав, но этим не вернуть жизни людей и не забыть тот ужас пережитого", — написала она в своем блоге. — 'Я сама стала жертвой ДТП, находясь на заднем сиденье автомобиля (не данного ДТП) до сих пор с трудом вспоминаю о том, как чудом осталась жива и оправилась после полученных серьезных травм. Соблюдая ПДД вы сохраняете жизнь себе и своим близким».
Напомним, с именем Мары связано много скандальных историй — девушка увлекается гонками по городским улицам, совершая грубейшие нарушения тех самых правил, которые сейчас декларативно решила уважать.
В 22 года она владеет парком автомобилей люкс-класса, которые ей подарил отец Эльмар Багдасарян, владелец крупного мясного бизнеса. Наибольший резонанс получил инцидент, когда 23 мая 2016 года Багдасарян вместе с друзьями, среди которых был сын топ-менеджера «Лукойла», пытались скрыться на внедорожнике от сотрудников ДПС. При этом золотая молодежь более 20 раз грубо нарушила правила дорожного движения, они вели прямую трансляцию своей гонки в Сети, щедро используя при этом нецензурную лексику в отношении своих преследователей.